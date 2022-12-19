Суд выпустил на свободу угонщика автобуса в Грузии

19 дек. 17:55

Суд оправдал 24-летнего молодого человека, пытавшегося угнать автобус с пассажирами в Кутаиси, и выпустил его на свободу. Об этом пишут грузинские СМИ.

ЧП случилось в пятницу. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попробовал угнать автобус с 20 пассажирами внутри, когда водитель на минуту отлучился.

Однако злоумышленник смог проехать всего несколько метров - его задержала полиция.

Адвокат обвиняемого Арчил Нижарадзе пояснил, что судья решил отпустить угонщика и его друга, бывшего вместе с ним в момент преступления, на основе процессуального соглашения, сообщает телекомпания "Рустави-2".