Кыргызстан откроет свои новые торгпредства в Узбекистане и Турции

19 дек. 17:50

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана учредило торговые представительства в Узбекистане, Турции и Китае – такое решение принял кабинет министров республики.

"Необходимо отметить, что отечественные производители, особенно малый и средний бизнес, сталкиваются со множеством проблем при экспорте продукции на внешние рынки в связи с недостаточностью информации о процедурах импорта в других странах и требованиях внешнего рынка. Возникают проблемы с поиском торговых партнеров, продвижением своей продукции. Предприниматели зачастую не имеют возможности и потенциала для проведения маркетинговых исследований по определению рынка сбыта", - говорится в релизе, передает Sputnik Кыргызстан.

Для решения этих проблем и содействия экспорту отечественной продукции принято решение учредить торговые представительства. Опыт других стран показывает, что институт торговых представителей - достаточно эффективный механизм поддержки экспортеров, - отметили в пресс-службе.