ЦБ России готовится тестировать международные расчеты в криптовалюте

19 дек. 17:50

Центральный Банк России намерен протестировать международные расчеты криптовалютой в рамках экспериментального правового режима, заявила в Госдуме первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, то есть для внешнеэкономической деятельности", - цитирует ее ТАСС.

По словам первого зампреда регулятора, в пилотном проекте примут участие заинтересованные участники рынка, кто именно, не уточняется.