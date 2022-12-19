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ЦБ России готовится тестировать международные расчеты в криптовалюте

ЦБ России готовится тестировать международные расчеты в криптовалюте

Центральный Банк России намерен протестировать международные расчеты криптовалютой в рамках экспериментального правового режима, заявила в Госдуме первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, то есть для внешнеэкономической деятельности", - цитирует ее ТАСС.

По словам первого зампреда регулятора, в пилотном проекте примут участие заинтересованные участники рынка, кто именно, не уточняется.

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