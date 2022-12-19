Автомобили вновь пошли по Крымскому мосту

19 дек. 17:33

Дорожные власти возобновили движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту после приостановки в связи с ремонтными работами, - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - отметили в министерстве, передает ТАСС.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту планировалось приостановить из-за ремонтных работ до 18:00 мск.