Неизвестный забросал яйцами оппозиционера в прямом эфире в Грузии

19 дек. 17:30

Оппозиционера закидали яйцами в прямом эфире в Грузии, передают грузинские СМИ.

Член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе общался с журналистами, когда неизвестный мужчина бросил ему в спину несколько яиц.

Политик начал выяснять с обидчиком отношения. Агрессор заявил оппозиционеру, что тот "не мужчина", обвинил его в "предательстве страны" и разбил яйцо о его лицо. Перепалка продолжилась, после чего мужчина отошел, но вернулся и кинул в Киртадзе еще пару яиц.

Оппозиция заявила, что акция была заранее спланирована, и обвинила в ней власти. Правящая партия "Грузинская мечта" пока не комментировала произошедшее, пишет Sputnik Грузия.