Путин и Лукашенко сели за стол переговоров в Минске

19 дек. 17:15

В столице Беларуси городе Минске начались переговоры президента России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко, которые проходят с участием делегаций двух стран.

Известно, что в состав российской делегации входят, в частности, посол России в Беларуси Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости.