Гия Саралидзе и Камран Гасанов: Договоренности Еревана и Баку все еще не претворены в жизнь 

19 дек. 19:00

Ситуация в Карабахском экономическом районе, где уже восьмой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов против разграбления природных ресурсов Азербайджана, пока не грозит эскалацией напряженности, однако ее необходимо оперативно урегулировать. Об этом сегодня в передаче "Формула смысла" на канале "Соловьев.live" поговорили телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов.

Гия Саралидзе прежде всего обратил внимание на нагнетание в различных СМИ негативного фона этого события. "Вокруг того, что происходит сейчас, в информационном поле очень многое наворачивается, очень часто это используют для нагнетания обстановки. Многие из наших зрителей не знают, что именно происходит, получают только обрывочную информацию", - отметил он, предложив Камрану Гасанову подробно рассказать об акции протеста и ее перспективах.

"Речь идет о том, что азербайджанская сторона очень недовольна, что на тех территориях, где размещены российские миротворцы, ведутся незаконные разработки месторождений золота, молибдена, меди в обход азербайджанской администрации. То есть проблема упирается в то, что война закончилась, но часть азербайджанской земли все еще вне административного контроля Азербайджана. Из-за разработки месторождений могут быть экологические последствия, отсюда и экоактивисты, которые пытаются добиться мониторинга рудников", - сообщил Камран Гасанов.

"Лачинский коридор сейчас закрыт российскими миротворцами как для армянского населения Карабаха, так и для азербайджанских экоактивистов. Насколько я понимаю, причина закрытия в предотвращении каких-либо конфликтов: якобы, если азербайджанские экоактивисты попадут в Карабах, могут произойти стычки с армянами, или же армяне, которые хотят попасть из Карабаха в Армению, встретятся с экоактивистами, которых могут поддержать азербайджанские военные. Это создает ситуацию мини-кризиса. Потенциальная эскалация между группами, грубо говоря, в 10 человек может перерасти в полноценное столкновение между армянами и азербайджанцами, и российские миротворцы вынуждены будут как-то отреагировать. А отреагировать, не занимая чью-либо сторону, очень сложно. Отсюда и блокада Лачинского коридора", - сказал он.

"Пока мы видим, что это контролируемый кризис, азербайджанские экоактивисты не идут на прорыв. Была разная информация о каких-то провокациях, но серьезных последствий не было. Мы даже наблюдали, как экоактивисты и миротворцы вместе смотрят финал чемпионата мира по футболу – и болеют за одну команду. За Аргентину", - добавил Камран Гасанов.

Гия Саралидзе подчеркнул, что протесты экоактивистов являются естественным продолжением других проблем армяно-азербайджанского урегулирования. "Этот кризис находится в череде других кризисов, которые случаются в течение этого года как последствия того, что мирные договоренности, которыми закончилась Вторая карабахская война, до сих пор во многом не претворены в жизнь. Что и является основанием такого обострения", - указал он.

Камран Гасанов согласился с ним. "Если уходить глубже, то одной из причин этого кризиса является невыполнение подписанных договоренностей, в частности, об открытии транспортных коридоров. К сожалению, у армянской стороны сейчас такой тезис, что никакого Зангезурского коридора в документах нет. Некоторые эксперты вообще считают, что Трехстороннее заявление от 9-10 ноября не имеет никакой юридической силы, и Армения не должна выполнять его. Однако в этом Заявлении есть обязательство Армении обеспечить беспрепятственное движение и гарантировать безопасность транспортного сообщения между Нахчываном и западными территориями основного Азербайджана. На самом деле ведь нет никакой разницы, как называется эта дорога – коридор или не коридор, главное, чтобы она функционировала, принося выгоду и Азербайджану, и Армении, и России", - пояснил политолог.

"Второй причиной является вывод армянских военных из Карабаха. Азербайджан обращает внимание, что через Лачинский коридор завозятся военные, боеприпасы, в том числе мины, от которых погибло очень много людей. А третья причина более общего характера: нормализация отношений не идет в каком-то прогрессивном направлении, несмотря на многочисленные встречи. Нет движения вперед. Остановились на том, что да, есть Лачинский коридор, Азербайджан добился вывода армянских войск из четырех районов в дополнение к освобожденным во время войны – однако границы не открываются и по Карабаху прогресс отсутствует", - обратил внимание Камран Гасанов.

Эксперт напомнил, какую позицию по урегулированию занимает Россия. "Глава МИД Сергей Лавров недавно сказал, что тема "статуса" Карабаха если и есть, то она должна опираться на Алматинскую декларацию о создании СНГ – а этот документ признает Карабах территорией Азербайджана. На встрече с представителями Евросоюза Никол Пашинян и Ильхам Алиев признали территориальную целостность Азербайджана и Армении. То есть Москва намекает, что в рамках территориальной целостности этот вопрос и должен регулироваться. В сумме сейчас сложилась ситуация, когда нужно найти какой-то мирный путь решения мини-кризиса в Лачинском коридоре, чтобы не было серьезных последствий", - сказал он.