Главный раввин России зажег первую ханукальную свечу

19 дек. 16:47

Главный раввин России Берл Лазар напомнил, в чем заключается главный урок Хануки, зажигая первую свечу в ханукальной меноре (восьмисвечник) в воскресенье на Площади Революции в Москве.

Ханука в этом году отмечается с вечера 18 декабря по вечер 26 декабря.

“Известно, что Ханука - единственный праздник, когда мы обязаны распространять весть о чуде, мы зажигаем ханукию и дома, чтоб это было видно всем, и на улице, как это мы делаем сегодня (...) Урок Хануки заключается в том, что сила духа непобедима, духовная сила- она бесконечна. (...) Ханука учит нас, что именно благодаря духовности наш народ прошел через все испытания”, - сказал Берл Лазар.

Он напомнил, что праздник Хануки, посвящен чуду. “Когда мы зажигаем менору в центре Москвы, мы говорим, что может быть вокруг какие-то трудности, темнота, но внутри человека существует огонь, который никогда не гаснет, а наоборот, становится больше и больше. От одной свечки зажигаешь другую свечку, и они освещают весь окружающий мир”, - заметил раввин.

По словам Лазара, каждый иудей должен подумать о том, как его менора осветит мир, о том, как сделать так, "чтобы с Божьей помощью все увидели, как свет добра побеждает".