TezTour вернула из Хургады более тысячи российских туристов

19 дек. 16:30

Домой с затянувшегося отдыха в Египте уже вернулись более тысячи российских туристов, рассказал в кулуарах Госдумы временный куратор туристической отрасли в Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, пишет РИА Новости.

"У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", - сообщил он.

Авиакомпания iFly перенесла все свои египетские рейсы с четверга, в результате сотни российских туристов не смогли вовремя вернуться домой.

По сообщениям перевозчика, проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Росавиация сообщила, что iFly планировала лететь над Сирией, однако необходимая информация о безопасности полетов предоставлена не была.