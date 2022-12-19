Президент Казахстана отправится в Узбекистан с визитом

19 дек. 16:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Узбекистан с государственным визитом.

Запланированы переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, взаимодействие в гуманитарной сфере. Также Токаев и Мирзиеев Кроме затронут ключевые темы региональной и международной повестки.

В рамках визита Токаев в Узбекистана запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.