Президент Казахстана отправится в Узбекистан с визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Узбекистан с государственным визитом.
Запланированы переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, взаимодействие в гуманитарной сфере. Также Токаев и Мирзиеев Кроме затронут ключевые темы региональной и международной повестки.
В рамках визита Токаев в Узбекистана запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.