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Президент Казахстана отправится в Узбекистан с визитом

Президент Казахстана отправится в Узбекистан с визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Узбекистан с государственным визитом.

Запланированы переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, взаимодействие в гуманитарной сфере. Также Токаев и Мирзиеев Кроме затронут ключевые темы региональной и международной повестки.

В рамках визита Токаев в Узбекистана запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

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