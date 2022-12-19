Путин прилетел в Минск

19 дек. 16:01

Самолет Владимира Путина приземлился в Минске, где президент РФ проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Главы государств обсудят белорусско-российскую интеграцию. В разговоре примут участие члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств.

Затем лидеры стран продолжат переговоры в формате один на один. Переговоры в узком составе пройдут с участием глав Минобороны Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Президенты планируют обсудить двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы. Особое внимание главы двух стран уделят вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы, сотрудничеству в сфере обороны и военпрома, принятию решений, связанных со стабильностью финансовых систем.