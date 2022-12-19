Таджикистан обсудил вопросы расширения сотрудничества с ЕС

19 дек. 15:39

Состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и главы представительства Европейского союза в Таджикистане Раймундаса Кароблиса. Об этом сообщили в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства республики.

Главной темой переговоров стало нынешнее состояние отношений между Таджикистаном и Евросоюзом в рамках различных двусторонних и региональных механизмов, передает ТАСС.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления договорно-правовой базы, расширение сотрудничества в политике, экономике и в сфере безопасности.

Отмечается, что стороны рассмотрели двустороннее взаимодействие в рамках региональных инициатив.