В МИД Азербайджана указали на ложность утверждений о блокаде Лачинской дороги

19 дек. 15:55

В министерстве иностранных дел Азербайджана сообщают, что проезду по Лачинской дороге ничто не мешает.

Вопреки дезинформации о блокаде, транспортные средства Международного комитета Красного креста (МККК) и армянские машины "скорой помощи" беспрепятственно проезжают по Лачинской дороге, написал сегодня в Twitter начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что автомобили проезжают несколько раз в течение дня.

"Утверждения о блокаде являются ложными", - подчеркивает представитель азербайджанского МИД.

Напомним, в понедельник к азербайджанской стороне обратился МККК, требовалось доставить пациента из Ханкенди в Армению в сопровождении врача и медсестры. Экоактивисты, продолжающие мирную акцию, создали условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК по дороге из Ханкенди в направлении Лачина.

Кроме того, сегодня по дороге беспрепятственно проехал автомобиль с членами семьи одного из российских миротворцев, а также более 10 автомобилей снабжения миротворцев.