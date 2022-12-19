Зась ожидает непростой 2023 год для ОДКБ

19 дек. 14:57

Для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 2023 год будет также непростым. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он также пожелал успехов своему преемнику Имангали Тасмагамбетову.

"Я очень рад, что высшим должностным лицом в нашей организации будет уже состоявшийся управленец, государственный деятель, человек с большим жизненным и управленческим опытом. Хочу пожелать ему успехов", - цитирует генсека организации ТАСС.

"Мы сейчас пытались оценить уходящий год, он был очень непростой, но я так понимаю, что следующий год тоже не будет простым, поэтому времени для раскачивания будет очень мало", - сказал Зась.

При этом он отметил, что Тасмагамбетову есть на кого опереться. "В наших рабочих органах хороший костяк экспертов, специалистов, которые прошли соответствующую школу в наших государствах", - заключил генсек ОДКБ.