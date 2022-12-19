Непогода вновь остановила Керченскую переправу

19 дек. 15:25

Днем в понедельник паромы между Краснодарским краем и Крымом не курсируют в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По проливу действует штормовое предупреждение, ветер северо-западный и северный, 12-15 м/с.

Также в регионе сегодня ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, в южной части Кубани осадки будут сильные. Ночью похолодает до минус 9, северный ветер в порывах местами до 20 м/с.