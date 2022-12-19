Побеждает футбол

До финала можно было со всей определенностью сказать – это далеко не лучший чемпионат мира. 120 минут и серия пенальти в матче Франция-Аргентина круто сместили все прежние шкалы оценок. Одна игра превратила достаточно серый мундиаль в элитное пиршество для глаза и души. Если бы у этого поединка был прописанный кем-то свыше сценарий, то уверен, что ни один режиссер не рискнул бы его поставить – в такие повороты судьбы просто невозможно поверить. Но так было!

Конечно, у каждого спектакля есть свои главные герои. С этим все просто - Месси – два гола и забитый послематчевый пенальти, Килиан Мбаппе – хет-трик в финале и первый послематчевый пенальти. Нет проблем и с неожиданными поворотами сюжета. Проигрывая два мяча, за десять минут до завершения основного времени Франция переворачивает ход игры, сравнивает счет, снова пропускает в дополнительное время, чтобы вернуться и все же проиграть.

Да, пенальти это лотерея, но запоминается результат, а он в пользу Аргентины. Макрон утешает Килиана, а тот, кажется, и не видит президента, он еще там на поле, ему все эти слова по барабану. И миллионы постов сразу после финального аккорда – "Лео Великий". Из этих деталей соткана атмосфера игры и все, что было вокруг нее. Так проявляется уникальная сила футбола.

Заслужила ли Аргентина победу? Глупый вопрос, поскольку счет - на табло, и Аргентина – чемпион. Играла ли она лучше? На мой взгляд, состав команды был более ровным, а ключевые игроки (помимо Месси) смотрелись лучше, нежели лидеры французов, прежде всего, Дембеле и Жиру. 20 ударов по воротам против 10, преимущество по владению мячом и точности передач. Нет, это была не случайная победа. Но нужно признать, что ровно такой же честной и заслуженной была бы победа в серии пенальти Франции. Никто не смог бы сказать, что этот результат несправедлив.

Скрытыми героями финала стали оба тренера – Скалони и Дешам. Именно француз своими заменами смог переломить ситуацию на поле, выпустив двух молодых игроков вместо авторитетных ветеранов Гризманна и Жиру. В свою очередь, Скалони добился весомого перевеса в первом тайме и не стал "засушивать" 2:0, дав возможность командам выявить победителя в открытой игре. Риск оправдался.

Польский судья в целом игру не испортил, хотя эпизод с неназначенным пенальти на Маркусе Тюраме при счете 2:2 французские издания будут припоминать Шимону Марцыняку еще долго. Но это уже вопрос субъективного восприятия конкретного эпизода.

Главное, что как результат сложения всех перечисленных выше деталей родился великий матч.

Наше поколение помнит игры со столь же сложной драматургией, например, ФРГ-Франция в 1982 году или финал имени Диего в 1986 году – Аргентина-ФРГ 3:2. Когда не самая мощная по качеству игры немецкая команда проявила классическую для бундесманшафт силу духа и почти сломила намного более цельную и талантливую Аргентину.

Теперь ориентир "великого матча, который я видел" появился и у нового поколения болельщиков. Футбол побеждает!