Тегеран готов нормализовать отношения с Эр-Риядом

19 дек. 14:42

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о готовности Тегерана нормализовать отношения с Саудовской Аравией.

"Переговоры с Саудовской Аравией продолжатся по прежнему пути, мы готовы идти по пути официальной дипломатии, вновь открыть посольства двух стран и вернуться к нормальным отношениям, когда саудовская сторона будет к этому готова", - цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что Иран всегда приветствовал сотрудничество и взаимодействие со странами региона и Персидского залива.