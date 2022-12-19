Кинофестиваль "Евразия" назвал победителей

19 дек. 14:47

В Алматы завершился XVI международный кинофестиваль "Евразия". В этом году он проводился впервые после пандемии.

В программу фестиваля вошли 50 картин из 25 стран, за неделю состоялось три мировые премьеры.

Лучшим фильмом жюри фестиваля назвало картину "Эсимде" режиссера Актана Арым Кубата из Кыргызстана. Лучшим фильмом на национальной конкурсной программе стал "Красный гранат" режиссера Шарипы Оразбаевой.

Среди лауреатов международной конкурсной программы "Евразии" оказались: "Брайтон 4-й", Грузия, Леван Когуашвили - лучшая режиссерская работа; "Холодный, как мрамор", Азербайджан, Асиф Рустамов - лучшая режиссерская работа; "Дорога в никуда", Узбекистан, Камара Камалова - специальный приз жюри.

Приз за лучшее исполнение мужской роли получил иранский актер Навид Мохаммадзаде ("За стеной"), лучшая женская роль – китайская актриса Шен Ши Ю ("Женщина").

Кроме того, дипломом жюри удостоились казахстанец Катай Даули за роль в фильме "Боран", картина Il Boemo ("Иль Боемо") чешского режиссера Петра Вацлава, фильм "Не хороните меня без Ивана", снятого Любовью Борисовой, Республика Саха.