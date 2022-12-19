Двое членов армянских НВФ подорвались на собственной мине

19 дек. 14:36

В понедельник, 18 декабря, два члена незаконных армянских вооруженных формирований подорвались на мине в направлении Ходжавендского района Карабахской экономической зоны Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Об этом пишет Trend.

Раненых доставили в гражданскую больницу Ходжавенда.

Один из них получил многочисленные осколочные ранения в области лица, ему ампутировали нижнюю конечность. У второго многочисленные осколочные ранения в области головы и колен, врачи оценивают его состояние как тяжелое.