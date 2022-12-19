Неделя турецкого кино стартовала в Баку

19 дек. 14:30

В Баку проходит Неделя турецкого кино, картиной, открывающей фестиваль, стала Baglilik Hasan («Верность Хасану») режиссера Семиха Капланоглу.

Неделя турецкого кино организована Министерством культуры и туризма Турции, Министерством культуры Азербайджана, Бакинским Институтом Юнуса Эмре и ассоциацией Yerli Düşüncə.

На церемонии открытия смотра присутствовали первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев, заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан, посол Турции в Баку Джахит Багчи, деятели культуры и искусства.

Сотрудничество двух стран в сфере кино успешно продолжается и развивается, а фильмы, вошедшие в программу Недели турецкого кино, вызовут большой интерес у азербайджанского зрителя, сказал в своем выступлении Вагиф Алиев.

По словам Ахмета Мисбаха Демирджана, братские Азербайджан и Турция разделяют радости и горести друг друга. Он отметил, что славная Победа, одержанная Азербайджаном в 44-дневной войне, подарила Турции чувство огромной радости.

Публике будут представлены фильмы Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren (Пересечение: Хорошо, что ты есть, Эрен), 7. Koğuştaki Mucize (Чудо в камере №7), Adanis: Kutsal Kavga (Аданис: священная битва), Askin Ömrü (Жизнь любви), Ankara Yazi Veda Mektubu (Анкаринское лето), Rafadan Tayfa Göbeklitepe.