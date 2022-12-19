Россия не отказывается от диалога с США

19 дек. 14:24

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы разговаривать с Вашингтоном на различных уровнях, для этого необходимо встречное движение.

Она также подчеркнула, что Россия заинтересована в снижении напряженности и готова договариваться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности.

"От общения с США на различных уровнях не отказываемся, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, требующее политической воли, незашоренности мышления и готовности договариваться по-честному, без двойного дна. А это как раз то, что напрочь отсутствует сейчас в Вашингтоне", - цитирует ее сайт МИД.