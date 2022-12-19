Мифы о Зангезурском коридоре

Продолжающийся мини-кризис вокруг Лачинского коридора порождает множество вопросов. Один из них – судьба Зангезурского коридора. Почему этот вопрос важен? Во-первых, Баку согласился на открытие гуманитарного коридора из Армении в Ханкенди в обмен на аналогичный путь из Азербайджана в Нахчыван. Во-вторых, в 9-ом пункте Трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года предусмотрено разблокирование транспортных путей, в том числе обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения между Зангиланом и Нахчываном.

Однако усилиями отдельных экспертов в мировых и русскоязычных СМИ сегодня создается атмосфера того, что Зангезурский коридор существовать не может, поскольку он якобы не выгоден целому ряду игроков.

Если говорить о самой возможности открытия Зангезурского коридора, то стоит прямо процитировать 9-ый пункт Трехстороннего заявления от 9-10 ноября. "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой", говорится в документе. Называть это коридором или не называть, но как-то соединить дорогами две части Азербайджана Армения обязалась, исходя из документа. Безопасность пути должны обеспечить силы ФСБ России.

О невыгодности Зангезурского коридора постоянного говорят антиазербайджанские силы. К примеру, на днях политолог Эрнест Варданян в интервью армянским СМИ дал понять, что "экстерриториальный" Зангезурский коридор лишает Армению суверенитета, отрезает Иран от Армении и мешает Западу душить Россию санкциями. Поэтому проект не выгоден Армении, Ирану и Западу.

Начнем с России. Г-н Варданян признал, что Москве коридор выгоден. Ведь по нему могут пойти российские энергоносители в Турцию (дальше в ЕС), а в обратную сторону – параллельный импорт. И эксперта тут беспокоит, что Россия сможет обойти санкции.

По Турции и Азербайджану с тезисом о выгодности проекта споров и не может быть. И критики, и сторонники коридора понимают, что две страны получают дополнительные экономические возможности: АР соединяет Зангилан с Нахчываном, Турция обретает кратчайший маршрут из Баку в Стамбул.

Тезисы о потерях Армении и Ирана спорны. При поверхностном взгляде может показаться, что на территории Армении возникает некий экстерриториальный путь вне контроля Еревана. На деле это не так. Азербайджан и Турция не будут контролировать Зангезурский коридор, поскольку в соответствии с документами его охрана доверена России. Кроме того, почему на территории Армении не может существовать коридор, если такой же коридор (Лачинский) есть на территории Азербайджана? В-третьих, выгоды Армении от налаживания транспортных путей неоспоримы, ведь экономическое будущее республики под большим вопросом при сохранении блокады с двух сторон.

Теперь к Ирану. Соединение Турции и Азербайджана через транспортный путь преподносится Эрнестом Варданяном как отрезание ИРИ от Армении, что не совсем объективно. Ведь дорога не предполагает размещение азербайджанских таможенников, полиции и военных. Что мешает установить путепроводы, мосты или тоннели, пересекающие Зангезурскую железную дорогу или даже присоединяющие к ней иранскую инфраструктуру? А поскольку Россия и Иран - стратегические партнеры, Тегеран должен доверять российским ФСБ, охраняющим коридор. Угрозы, которые озвучивают в ИРИ надуманны - если бы они были реальностью, для их претворения в жизнь крошечный участок ирано-армянской границы в 30 км попросту не нужен.

В заключение – о Западе. Только ради эмбарго против России вряд ли ЕС и США пойдут против Турции, Азербайджана и рядя европейских стран (Греция, Италия, Болгария), заинтересованных в соединении Китая и Южной Европы. Параллельный импорт и так будет идти, есть множество других путей – например, по Черному морю. Что касается нефти и газа, то Россия их напрямую поставляет Турции по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", а также танкерами. Эрдоган и Путин уже договорились о превращении Турции в газовый хаб для России.

Зависимость Запада от Анкары и Баку, особенно в период украинского кризиса, нарастает. Турция нужна как посредник для прекращения конфликта на Украине и спонсор зерновой сделки, а Азербайджан рассматривается как один из альтернативных поставщиков газа и нефти. Последний момент, к слову, не идет вразрез с российскими интересами – Азербайджан закупает у России топливо, чтобы больше экспортировать свои углеводороды в Европу.