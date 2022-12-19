Гарибашвили поблагодарил евреев за братство и дружбу

19 дек. 14:04

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с Ханукой и пожелал мира и благополучия.

"Мои еврейские друзья, Ханука Самеах!" - с такими словами он обратился к собравшимся в синагоге в Тбилиси.

Глава правительства выразил благодарность еврейскому народу за дружбу и братские отношения.

"Спасибо за братство, спасибо за дружбу. Эти отношения и это братство испытаны веками. И можно сказать, что мировая история не знает много таких аналогов", - отметил премьер.

Гарибашвили пожелал всему еврейскому народу мира, победы и благополучия. "У нас много искренних и настоящих друзей в Израиле. И особенно хочу отметить грузинских евреев, которые вернулись на свою родину, но Грузия остается для них второй родиной", - заключил он.