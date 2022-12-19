В посольстве России в Турции почтили память Андрей Карлова

19 дек. 13:58

В посольстве России в Турции прошла церемония памяти российского посла Андрея Карлова, застреленного шесть лет назад на открытии фотовыставки в Анкаре.

Почтить память дипломата прибыли представители дипмиссий различных стран, турецкой общественности, журналисты и общественные деятели.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла.

"Мы с вами собрались сегодня в этот день, чтобы почтить память нашего друга, дорогого коллеги Андрея Геннадьевича Карлова. Шесть лет прошло, как злодейские пули прервали жизнь замечательного человека. Каждый год, когда мы собираемся здесь, 19 декабря, никогда не бывает хорошей погоды. Видимо природа тоже грустит от того, что такой человек ушел от нас. Это повод подумать о том, как его дело, как его наследие мы продолжаем, хочется верить, успешно", - цитирует Ерхова РИА Новости.

Он подчеркнул, что делами покойного Карлова являются "АЭС Аккую", газопровод "Турецкий поток" и проекты в энергетике, которые стоят на повестке дня руководителей России и Турции. "Его дело рекордный объем товарооборота между нашими странами", - добавил посол.

Ерхов также обратил внимание на то, что Карлова сегодня помнят не только в посольстве, но в целом в Турции, в Анкаре. "Куда бы я ни пришел, постоянно о нем вспоминают, говорят о том, какой это был хороший человек. Не только по долгу службы, но и по зову сердца", - заключил дипломат.

В рамках мероприятия президентский симфонический оркестр исполнил "Элегическое трио" Сергея Рахманинова. Художник Хакан Экен представил послу Ерхову портрет покойного Андрея Карлова, который будет передан вдове.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.

Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену. В марте 2022 года суд приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, восемь человек получили от 3 лет и 9 месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.