Сильный туман мешает работе аэропортов в Узбекистане

19 дек. 13:52

В понедельник в международных аэропортах Ташкента и Намангана из-за сильного тумана ограничен прием и выпуск воздушных рейсов, сообщает Uzbekistan Airports.

Почти нулевая видимость отправила на запасной аэродром "Бухара" рейс "Москва – Ташкент" минувшей ночью. Также в Бухару был перенаправлен рейс "Дели – Ташкент". Оба самолета вылетели в Ташкент после улучшения видимости.

Туман также задержал рейс авиакомпании Uzbekistan Airways "Ташкент – Бухара – Ташкент".

Рейсы, следовавших в Ташкент из Екатеринбурга, Владивостоке, Сеула, Стамбула, Москвы, Минвод, ушли на запасной аэродром в "Навои".

На запасной аэродром в "Самарканд" отправлены рейсы "Нукус – Ташкент", "Джидда – Ташкент", "Баку – Ташкент".

Самолет, летевший из Перми в Наманган приземлился в Фергане. До улучшения погодных условий в Намангане перенесены рейс авиакомпании S7 "Новосибирск – Наманган – Новосибирск", рейсы авиакомпании Air Arabia "Наманган – Шаржа" и "Шаржа – Наманган – Шаржа", рейсы авиаперевозчика Red Wings "Москва – Наманган – Москва", также рейс Jazeera Airways "Кувейт – Наманган – Кувейт".

Несколько рейсов между Наманганом и российскими городами перенесены.