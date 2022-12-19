Россия ввезла по параллельному импорту товаров на $20 млрд

19 дек. 13:31

Объем параллельного импорта в Россию с мая превысил $20 млрд, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин.

"Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 млн тонн на сумму свыше $20 млрд. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По мнению Булавина, "это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке".

Он добавил, что в ФТС не заметили влияния режима параллельного импорта на увеличение контрафакта.