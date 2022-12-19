Экс-следователь из Ингушетии получил длительный срок за помощь террористам

19 дек. 13:16

Бывшему следователю из Ингушетии Илезу Муталиеву вынесли приговор за содействие баталхаджинцам, сообщили в Telegram-канале "Розыск Ингушетия".

Экс-следователя обвинили в превышении полномочий, пособничестве террористам в руководстве преступным сообществом и хранении взрывчатки. Отмечается, что уволенный силовик пользовался служебным положением, чтобы помогать главам баталхаджинского сообщества, признанного террористическим.

"С учетом раскаяния бывшего правоохранителя и досудебного соглашения он получил максимально мягкое наказание. Расследование преступлений баталхаджинского сообщества продолжается", - пишет Telegram-канал.

Стоит добавить, что Муталиеву назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.