Саудовская Аравия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергетике

19 дек. 12:56

Саудовская Аравия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере. Об это заявил сопредседатель совместной комиссии между двумя странами Халид Бин Абдулазиз Аль-Фалих, выступая на 7-м заседании совместной комиссии Азербайджан – Саудовская Аравия в Баку.

Он подчеркнул, что Эр-Рияд, в частности, интересуют проекты по производству и экспорту электроэнергии в Азербайджане.

Аль-Фалих напомнил, что саудовской компанией Acwa Power заключен контракт на создание в Азербайджане парка ветряной энергии мощностью 240 МВт. "Полагаем, что и у других саудовских компаний есть возможность сотрудничества с Азербайджаном. Сегодня потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане можно оценивать не мегаваттами, а гигаваттами", – цитирует его "Sputnik Азербайджан".

Министр отметил, что саудовские компании хотели принять участие в процессе экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу.