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Туроператоры получили отсрочку на год по возврату россиянам средств за отмену туров

Туроператоры получили отсрочку на год по возврату россиянам средств за отмену туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий туроператорам в будущем году получить отсрочку на возврат средств россиянам из-за отмененных туров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, кабмин имеет право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно.

До конца текущего года правительство вправе дать компаниям отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020-2021 годах из-за пандемии. Аналогичное право правительство получает и на 2023 год в отношении путевок, которые граждане приобрели до начала специальной военной операции (СВО).

В конце 2022 года долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки должен сократиться до 1,5 млрд рублей.

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