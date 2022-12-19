Туроператоры получили отсрочку на год по возврату россиянам средств за отмену туров

19 дек. 13:21

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий туроператорам в будущем году получить отсрочку на возврат средств россиянам из-за отмененных туров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, кабмин имеет право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно.

До конца текущего года правительство вправе дать компаниям отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020-2021 годах из-за пандемии. Аналогичное право правительство получает и на 2023 год в отношении путевок, которые граждане приобрели до начала специальной военной операции (СВО).

В конце 2022 года долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки должен сократиться до 1,5 млрд рублей.