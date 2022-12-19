Новогодний стол обойдется россиянам на 13% дороже

19 дек. 12:51

Россияне в 2022 году потратили на майонез, крабовые палочки и красную икру и мандарины 3,595 тыс рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные ресурса «Чек Индекс».

Ранее сообщалось, что около 15% россиян готовы взять кредит на новогодние подарки и стол: 72% респондентов сейчас не хватает денег для покрытия всех расходов на празднование Нового года. 40% из них сказали, что им не хватает около 5 тыс рублей, 35% - 5-10 тыс рублей, 25% - более 10 тыс рублей, приводит данные «Газета.ru» со ссылкой на финансовую экосистему Unicom.