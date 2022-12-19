Главы МИД России и Беларуси проводят встречу в Минске

19 дек. 12:34

В понедельник в Минске проходит первая встреча министров обороны России и Беларуси Сергея Лаврова и Сергея Алейника, для последнего это первая встреча с главой российского МИД с момента его назначения на должность.

"В Минске проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сообщает в Twitter пресс-служба МИД Беларуси.

Алейник был назначен главой МИД в декабре президентом Беларуси Александром Лукашенко, ранее он занимал пост первого замглавы ведомства.

Владимир Макей, ранее занимавший пост министра иностранных дел Беларуси умер 26 ноября в возрасте 64 лет. О причинах смерти официально не сообщалось.