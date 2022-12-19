Авария оставила без воды три района Сочи

19 дек. 12:25

Три из четырех районов Сочи остались без водоснабжения из-за крупной аварии на сетях, сообщил директор городского МУП "Водоканал" Денис Юрковский, уточнив, что без воды остались порядка 70 тыс человек.

"Население Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также с. Раздольное и ЖК "Министерские озера" столкнулось с перебоями в подаче ресурса", - сказал Юрковский, передает ТАСС.

Планируется, что ремонт будет завершен до конца суток, но окончательно стабилизировать удастся лишь к концу следующего дня - 20 декабря.