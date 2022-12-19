Азербайджан за год проложил на освобожденных территориях свыше 330 км новых дорог (ВИДЕО)

19 дек. 12:24

За 2022 год на освобожденных территориях Азербайджана было проложено свыше 330 км новых дорог. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что при взаимодействии инженерных войск с другими государственными структурами в направлении Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов было обустроено в общей сложности более 334 км новых путей снабжения войск.

В Минобороны уточнили, что целью работ являлось обеспечение деятельности подразделений ВС Азербайджана в районах со сложным рельефом, в том числе в труднопроходимых местностях.