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Азербайджан за год проложил на освобожденных территориях свыше 330 км новых дорог (ВИДЕО)

Азербайджан за год проложил на освобожденных территориях свыше 330 км новых дорог (ВИДЕО)

За 2022 год на освобожденных территориях Азербайджана было проложено свыше 330 км новых дорог. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что при взаимодействии инженерных войск с другими государственными структурами в направлении Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов было обустроено в общей сложности более 334 км новых путей снабжения войск.

В Минобороны уточнили, что целью работ являлось обеспечение деятельности подразделений ВС Азербайджана в районах со сложным рельефом, в том числе в труднопроходимых местностях.

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