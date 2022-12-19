В Казахстане официально появилась политическая партия Respublica

19 дек. 12:25

Партия Respublica официально зарегистрирована в Казахстане, сообщил министр юстиции республики Канат Мусин, пишет МИА "Казинформ".

"Зарегистрированных партий на две стало больше - это "Байтак" и Respublica. Это полноценно зарегистрированная политическая партия, которая обладает всеми правами партии", - заявил министр в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Также, по его словам, ожидают регистрации партии "Алга, Казахстан", "Ел тагдыры".

Напомним, партия "Байтак" была зарегистрирована Минюстом Казахстана 30 ноября.