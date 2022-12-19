Путин утвердил новый МРОТ 

19 дек. 12:21

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому новый МРОТ в 2023 году составит 16 242 рубля. Документ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", - говорится в пояснительных материалах.

Ранее в правительстве РФ отмечали, что МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4% и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.