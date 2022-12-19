Алексей Фененко: Зангезурский коридор выгоден народу Армении – но Пашинян против

19 дек. 12:00

Основным препятствием на пути реализации Зангезурского коридора, как и всего комплекса вопросов послевоенного урегулирования отношений Азербайджана и Армении, является нежелание режима Никола Пашиняна выпускать армянское общество из изоляции. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко, пояснив, что Пашинян боится потерять власть после разблокирования Армении.



"Формально Армения выступает за открытие коммуникаций с Азербайджаном, а также с Турцией – но только формально. Фактически она все время создает какие-то препятствия. То изображает недовольство населения на юге республики, то выводит митинги протестующих активных граждан, то предъявляет несогласие диаспоры с деблокадой страны, то решает, что Зангезурский коридор является предметом торга, а то и вовсе говорит, что считает его попыткой занять часть армянской территории", - прежде всего напомнил он.



Выгоды Армении от открытия Зангезурского коридора и снятия транспортной блокады очевидны, однако в Ереване считают, что не всем в республике они принесут пользу. "Выгоды для населения и выгоды для элиты – это далеко не всегда одно и то же. Для народа Армении Зангезурский коридор, безусловно, будет выгоден, потому что благодаря его запуску в стране появятся новые рабочие места и пройдет модернизация внутренней дорожной сети. Армения сможет стать транспортным центром, через который пойдут крупномасштабные грузоперевозки по направлениям Восток-Запад и Юг-Север", - обратил внимание Алексей Фененко.



"Для армянской элиты ситуация выглядит совершенно иначе. Никол Пашинян и его люди опасаются, что после открытия границ народ увидит, насколько страна отстала по сравнению с Турцией и Азербайджаном, что нанесет очень тяжелый удар по позициям властей. Пашинян считает, что гораздо лучше держать народ в постоянном ощущении, что вокруг них одни враги. То есть армянская элита не хочет развития экономических связей с соседями. Кроме того, Пашинян продолжает игру с собственными реваншистами – он постоянно заигрывает с ними, намекая, что Армения еще может начать новую войну", - сообщил политолог.

Отсюда вся антиазербайджанская информационная кампания в армянских СМИ, использующих любое событие как повод еще больше запугать граждан перспективами деблокады Армении. "Политизация экономического проекта Зангезурского коридора и накручивание фейков о его якобы вредоносности составляет колоссальную проблему для региона и всех стран, которые заинтересованы в скорейшем запуске проекта. Армения стремится постоянно блокировать его реализацию с той или иной точки зрения, в той или иной форме. Точнее не Армения, а Пашинян и его группа", - подчеркнул Алексей Фененко.



Поддержку в саботаже Зангезурского коридора Николу Пашиняну оказываются определенные силы на Западе. "Если говорить о том, кто за и против Зангезурского коридора, то за, в первую очередь, Россия, заинтересованная в развитии любых транспортных коммуникаций на Кавказе. В условиях санкций для России очень важно иметь выход в западном направлении через Южный Кавказ. Сейчас это необходимо нам как никогда прежде. Турция тоже безусловно за, потому что Зангезурский коридор раскрывает ее собственные транспортные возможности. Не будет против Казахстан, потому что он стремится развивать транскаспийскую торговлю. Явно недовольную позицию занимают представители США и Франции, потому что из-за исполнения проекта они окажутся вновь отстраненными от процесса армяно-азербайджанского урегулирования, что им крайне невыгодно", - заключил эксперт.