Саудовская Аравия инвестирует в Карабах

19 дек. 12:05

Два основных фонда Саудовской Аравии могут выделить деньги для восстановления освобожденных территорий Азербайджана, сообщил министр финансов республики Самир Шарифов.

По его словам, средства на процесс восстановления и реконструкции Карабаха могут инвестировать Саудовский фонд развития и Саудовский инвестиционный фонд.

Глава Минфина отметил, что участие частных компаний из Королевства в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана также может быть рассмотрено.

Шарифов добавил, что до настоящего времени на восстановление Карабаха было потрачено $4 млрд.