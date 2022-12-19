Vamos, Argentina: как Месси и Ко добыли для "серебряной страны" золото

Вопреки скептикам и хейтерам чемпионат мира по футболу в Катаре стал самым зрелищным за всю историю. Унылый старт с полупустыми трибунами на матче открытия, различные запреты и политические заявления не смогли испортить футбольный праздник. Можно сказать, что спорт победил политику. Поклонники "игры миллионов" не только получили наикрутейшее шоу от мастеров футбола, но и сами приложили к этому руку. Именно благодаря им мундиаль в Катаре вошел в тройку самых посещаемых в истории турнира.

Апогеем торжества стал решающий матч с захватывающей вывеской – Аргентина против Франции. История помнит множество финалов ЧМ: и промах Роберто Баджо в 1994-м, и "красный" уход Зидана из футбола в 2006-м, и бенефис Роналдо в 2002-м. Но матч Аргентина- Франция стал самым драматичным и зрелищным финалом за всю историю. По крайней мере, уже никто не вспомнит ничего более фантастического.

Особый статус матчу придало противостояние двух поколений: француз Килиан Мбаппе, ставший в столь юном возрасте новым Пеле, против одного из лучших игроков XXI века Лионеля Месси, для которого этот финал был последней возможностью обогнать Криштиану Роналду в школьном споре "кто круче?" и избавиться от главного отличия от своего великого соотечественника Диего Марадоны. В какой-то степени, помимо встречи двух философских направлений, матч носил и политический характер. Так, журналист Максим Шевченко сравнил вывеску Аргентина-Франция с борьбой "антиколониализма и антиимпериализма, объекта глобальных спекулятивных манипуляций" с "жирным финансовым либеральным империализмом".

Да, это был чемпионат имени Лео. Напомним, что сборная Аргентины начала поход за трофеем с сенсационного поражения от Саудовской Аравии. Возможно, что тот матч стал рождением новой Аргентины времен Марадоны и сплотил команду как никогда ранее. Более того, выигрыш саудитов заставил болельщиков отбросить в сторону все проблемы и высказывания в адрес организаторов турнира. То есть фанаты резко переключились с бытовых проблем на сражения на полях. Ну а дальше сюжеты пошли один за другим: вылеты Германии, Испании, Португалии и Бразилии, сказки Марокко и Японии, а также приятная игра хорватов.

По игре финал напомнил четвертьфинальную пару Нидерланды-Аргентина, где команда Луи ван Гала чуть не оставила Месси и Ко за бортом. Здесь так же аргентинцы вели 2:0 благодаря усилиям Месси и Ди Марии, но затем вовремя включившийся в игру Мбаппе вернул французов в схватку. В дополнительное время Месси вновь вывел свою страну вперед, вколотив мяч практически в пустые ворота. Но поволноваться болельщикам на стадионе еще несколько минут предложил все тот же Мбаппе. В серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы, в тот момент у молодых французов просто сдали нервы.

Благодаря этой победе Аргентина удостоилась третьей звезды на эмблеме федерации, а вся страна еще неделю сможет праздновать исторический триумф. Да, Месси стал великим. А ведь несколько лет назад после проигрыша в финале ЧМ-2014 и двух поражений в финале Кубка Америки в 2015 и 2016 годах его карьеру хоронили. Вдобавок Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году. Сегодня Лео перечеркнул успехи Криштиану в сборной, завоевав в футболе все, что было можно.

При этом не стоит забывать и партнеров Месси по команде, которые внесли существенный вклад в эту победу. Вратарь Эмилиано Мартинес, признанный на ЧМ-2022 лучшим голкипером, просто вытащил аргентинцев в нужный момент в матче с Нидерландами, а в игре против французов спас страну, выручив на последней минуте. Также свой лучший турнир провел Анхель Ди Мария, для которого этот ЧМ был последним в футболке La Albiceleste. Даже Серхио Агуэро, вынужденный завершить карьеру год назад из-за проблем со здоровьем, поддерживал атмосферу в команде, которой так не хватало "небесно-голубым" ранее. Ну и тренер Лионель Скалони, сделавший Аргентину снова великой, заслуживает отдельных слов. За 4 года он сумел поставить команде тот футбол, который так ждали поклонники Аргентины и особенно Месси.

В заключение хочется сказать и несколько слов о сборной Франции. Несмотря на проигрыш аргентинцам, команда Дидье Дешама показывала высококлассную игру на протяжении всего турнира. Финал не стал исключением. Но, как известно, за хорошую игру трофеи не получишь. У этого поколения еще будут финалы и титулы, подобные победе в 2018 году. А пока что Vamos, vamos, Argentina.