Оттепель в Москве растопит рекордные сугробы

19 дек. 11:48

В Москве с четверга начнут таять рекордные, высотой в 34 см, сугробы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

В ночь на четверг температура воздуха приблизится к нулю, в четверг в течение суток от минус 3 до плюс 3 градусов. Не исключены мокрый снег и дождь. В пятницу и субботу температура воздуха продолжит повышаться, достигнув плюс 4.

По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, оттепель в конце недели в столичном регионе будет несильной.

При этом ночь со вторника на среду может оказаться самой холодной с начала этой зимы - минус 13-18, но уже в четверг москвичей ждут плюсовые температуры.