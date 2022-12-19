В России выявили 6 341 новый случай COVID-19

19 дек. 11:28

В России за минувшие сутки выявили 6 341 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 110, в Санкт-Петербурге - 1 217, в Подмосковье - 66. В Краснодарском крае - 40, в Ставропольском крае - 1, в Крыму - 38, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 722 415.

Госпитализированы за сутки 573 человека. Выздоровели 5 564 пациента, за все время - 21 115 232.

Умерло за сутки 50 человек, с начала пандемии - 393 050.