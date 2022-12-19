Акар: Турцию несправедливо ограничивают в военном сотрудничестве в НАТО

19 дек. 11:20

Анкара испытывает "несправедливые ограничения" сотрудничества в оборонном секторе со стороны некоторых союзников по НАТО, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Нашим приоритетом всегда остается сотрудничество с союзниками. Но, к сожалению, порой мы сталкиваемся с несправедливыми ограничениями сотрудничества в оборонном секторе со стороны некоторых из наших союзников. И это негативно отражается не только на Турции, но и на Североатлантическом альянсе", - сказал он в опубликованном в понедельник в газете Il Messaggero интервью.

Далее министр отметил, что турецкая сторона ожидает, что все ограничения будут отозваны.

Акар также обратил внимание на роль Турции в борьбе с терроризмом, на которую Анкара не намерена ни у кого "просить разрешения".