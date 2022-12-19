В Ташкенте преступник украл из магазина 25 мобильных телефонов

19 дек. 11:19

В торговом центре "Абу Сахий" в Ташкенте произошла кража, из одного из магазинов украли сразу 25 мобильных телефонов.

Инцидент случился вечером 14 декабря. "Неизвестный, воспользовавшись тем, что входная дверь одного из магазинов, расположенных в торговом центре "Абу Сахий", осталась открытой, похитил с прилавка 25 мобильных телефонов разных марок на общую сумму 52,7 млн сумов", - рассказали в ГУВД.

Злоумышленник был установлен и задержан, им оказался 29-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) УК Узбекистана.