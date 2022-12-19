Чавушоглу: в Турции чтят память убитого посла Карлова

19 дек. 11:08

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы с большим уважением чтим память посла Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своего профессионального долга в результате вооруженного нападения. Господин Карлов завоевал любовь турецкого народа как опытный дипломат, который своей работой внес большой вклад в развитие турецко-российских отношений. Его достижения в деле укрепления турецко-российской дружбы останутся в памяти поколений навсегда. Со дня этой трагедии прошло 6 лет. Теперь уже известно, что эта атака была нацелена на подрыв турецко-российской дружбы", - сказал глава МИД Турции.

Карлов был застрелен террористом 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".