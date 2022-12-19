Россияне активно раскупают летние туры в Краснодарский край

19 дек. 11:07

Раннее бронирование на летний сезон 2023 года открылось в ноябре, спрос на летние туры к Черному морю уже превышает прошлогодний на 50-100%, скидок практически нет, сообщает АТОР.

"Акция раннего бронирования летнего отдыха на российских курортах продлится до марта 2023 года. Активизации продаж по ней туроператоры ждут после новогодних праздников, а пика продаж – в феврале. Но спрос уже сейчас очень хорош. Это влияет на стратегию туроператоров", - отметили в ассоциации.

Скидок почти нет, россияне бронируют туры, чтобы защититься от грядущего роста цен.

Основной спрос приходится на курорты Краснодарского края, в лидерах Сочи и Анапа.

Ранее сообщалось, что российские курортные отели на на летний сезон 2023 года подняли цены на 10-15%, это стандартный ежегодный рост "в пределах инфляции".