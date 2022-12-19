Турция намерена работать над дипломатическим урегулированием на Украине

19 дек. 10:40

Турция полагает, что в украинском урегулировании необходимо вернуться к процессу, который был начат в Стамбуле, где проходил первый раунд встреч российской и украинской сторон еще весной, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Сохраняя верность всем мерам и политике НАТО, Турция выдвигает дипломатические инициативы с самого начала конфликта на Украине. Мы всегда выступали за дипломатическое решение. Мы намерены продолжать процесс, начатый в Стамбуле, где стороны собрались впервые после начала конфликта", - сказал он в интервью газете Il Messaggero.