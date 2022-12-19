Глава Минфина Армении будет назначен вице-премьером

19 дек. 10:36

Глава Минфина Армении Тигран Хачатрян будет назначен вице-премьером республики, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Ранее об этом на заседании Совбеза заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Хочу сообщить вам, что сегодня мы обсудили этот вопрос с президентом республики [Ваагном Хачатуряном], и Тигран Хачатрян, который до сих пор занимал должность министра финансов, будет назначен на должность вице-премьер-министра. Министром финансов будет назначен Ваге Ованнисян, занимающий должность заместителя министра финансов", - отметил глава республики.