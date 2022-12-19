Узбекистан впервые отправил по Срединному коридору контейнерный поезд в Европу

19 дек. 10:24

Контейнерный поезд из Узбекистана в Европу впервые отправился по Срединному коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

"16 декабря из Узбекистана с грузами АГМК отправился первый контейнерный блок-поезд в порт Бургас (Болгария). <…> Контейнерный поезд будет передвигаться по маршруту "Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Болгария/Европа" с протяженностью более 4000 км", – рассказали в "Узбекистон темир йуллари".

В поезде 46 вагонов и 91 грузовой контейнер с медным концентратом.

В 2022 году перевозки по Срединному коридору значительно увеличились. По данным "Азербайджанских железных дорог", с января по март по коридору было перевезено 266,3 тыс тонн грузов, что на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем контейнерных перевозок увеличился на 19%.