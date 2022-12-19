В Батуми из-за сильного пожара в ресторане эвакуировали свыше 250 семей

19 дек. 9:59

В ресторане Батуми, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа, произошел сильный пожар. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Инцидент случился в заведении, которое находится на последних (24 и 25) этажах многоэтажного жилого дома. Ресторан готовили к открытию, там шли ремонтные работы.

В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. 250 семей были срочно эвакуированы.

На место происшествия прибыло более десяти пожарных бригад. Была опасность распространения огня на жилые квартиры, однако пожарным удалось избежать этого.

Из-за пожара с высоких этажей падали огненные части конструкции, в связи с чем были перекрыты все дороги, ведущие к зданию.

В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, передает "Sputnik Грузия".