Как сделать новогодние блюда полезными для здоровья

19 дек. 10:06

Диетолог Татьяна Рыкалова рассказала о том, что есть несколько альтернатив среди продуктов, которые помогут сделать новогодние блюда более полезными.

По ее словам, в крабовый салат необходимо добавить отварные креветки, чтобы снизить калорийность блюда. Также в оливье лучше добавить не колбасу, а отварную говядину, индейку или курицу.

«Вместо жирного покупного майонеза приготовьте более легкую заправку: к 30 миллилитрам оливкового масла добавьте чайную ложку горчицы и 60 граммов классического йогурта (3,3%). Посолите по вкусу, насыпьте половину чайной ложки сушеного чеснока и размешайте до однородной консистенции», - сказала она в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, для новогоднего стола можно также приготовить диетический желейный десерт на агар-агаре, который будет иметь растительное происхождение.