Московские сугробы побили рекорд 

19 дек. 9:57

Высота сугробов в Москве достигла рекордных 34 см утром 19 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Далее он отметил, что в последний раз такие сугробы наблюдались 81 год назад, "В Москве повторен рекорд высоты снега 1941 года. Она составила 34 см на утро понедельник", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что в минувшие выходные в столице наблюдались очень интенсивные снегопады. Всего с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков.