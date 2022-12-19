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Московские сугробы побили рекорд 

Московские сугробы побили рекорд 

Высота сугробов в Москве достигла рекордных 34 см утром 19 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 
Далее он отметил, что в последний раз такие сугробы наблюдались 81 год назад,  "В Москве повторен рекорд высоты снега 1941 года. Она составила 34 см на утро понедельник", - приводит слова собеседника ТАСС. 
Уточняется, что в минувшие выходные в столице наблюдались очень интенсивные снегопады. Всего с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков.

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